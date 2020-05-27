خالد النبوي لجمهوره: "زي ما أنتوا بتتفرجوا عليا أنا كمان بتفرج عليكم"

يتواصل الفنان خالد النبوي مع جمهوره عبر حسابه الشخصي على "تويتر".

ونشر النبوي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو من معجبيه، وجمعوا فيه لقطات من أعماله الفنية.

وعلق النبوي عليه: "فيديو من إبداعات الجمهور.. الإبداعات ديه وغيرها هي أهم شيء في النجاح و زي ما انتو بتتفرجو عليا أنا كمان بتفرج عليكم وعلى إبداعاتكم.. جمهوري الحبيب شكرا".

وشارك الفنان خالد النبوي في موسم سباق رمضان 2020، بمسلسل "لما كنا صغيرين" من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة ريهام حجاج محمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏