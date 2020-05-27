كورونا لم يوقف الحروب.. وجوتيريش يعرب عن أسفه

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أسفه، اليوم، لعدم التجاوب بصورة ملموسة مع الدعوة التي وجهها في 23 مارس الماضي لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم والتفرغ لمكافحة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال جوتيريش، في بيان خلال اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين في مناطق النزاع، إن إعلان "وقف إطلاق نار عالمي كان سيخلق الظروف للرد بصورة أفضل على الجائحة وتسليم المساعدات الإنسانية للأكثر ضعفا وفتح المجال للحوار".

وأوضح جوتيريش، "أن التأييد الذي تم الإعراب عنه مصدر تشجيع لي. ومع ذلك، لم تتم ترجمة هذا التأييد إلى إجراءات ملموسة".

ومنذ نهاية شهر مارس الماضي، صدرت إعلانات لصالح وقف الأعمال العدائية في العديد من البلدان، مثل الفلبين أو أفغانستان أو الكاميرون. لكن النزعات لم تهدأ في دول أخرى، مثل ليبيا واليمن.

وحذر جوتيريش، من "ازدياد العنف"، "في بعض الحالات، يمكن أن يشجع الوباء المتحاربين على الاستفادة منه أو الضرب بشدة عندما يكون الاهتمام الدولي منصباً على موضوع آخر".

من جانبه، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، في مقابلة، اليوم، مع بعض الصحفيين، إن فرقه تلاحظ "وصول أسلحة جديدة وحتى أكثر فتكا إلى ساحات المعارك".

وأضاف مورير: "لقد لاحظنا هذا التوجه خلال السنوات القليلة الماضية" في جميع الساحات، من الصحراء الكبرى إلى الشرق الأوسط، من شمال أفريقيا إلى أوكرانيا، ومن أفغانستان إلى الفيليبين، مشيرا إلى أن ذلك يسير جنبا إلى جنب مع الانخفاض الكبير في أسعار الأسلحة.

وفي آخر تقرير له حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه تم إحراز تقدم ضئيل في عام 2019. إذ قُتل أو جُرح أكثر من 20 ألف مدني في عشرة نزاعات في أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى والعراق وليبيا ونيجيريا والصومال وجنوب السودان وسوريا وأوكرانيا واليمن.

ولا تشمل هذه الحصيلة سوى وقائع تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منها.