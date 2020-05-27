محافظ الإسماعيلية يطمئن على حالة الفنانة رجاء الجداوي بمستشفى العزل

قالت مصادر بمستشفى العزل بالإسماعيلية، إن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، أجرى مكالمة تليفونية اليوم بالفنانة رجاء الجداوي المتواجدة حاليا بالمستشفى للعلاج إثرإصابتها بفيروس كورونا حيث اطمأن المحافظ على حالة الفنانة، وتحدث معها عن ظروف إقامتها ومدى العناية التى تتلقاها بالمستشفى.

وأكدت الفنانة رجاء الجداوي للمحافظ خلال الاتصال أنها تلقى رعاية واهتماما فائقا من الطاقم الطبى، مقدمة الشكر للمحافظ على اطمئنانه عليها.وكانت الفنانة قد تلقت العديد من الاتصالات خلال تواجدها بالمستشفى من فنانين للاطمئنان عليها.

وأوضحت "الجداوي" خلال مكالمتها مع المحافظ أنها ابنة الإسماعيلية وولدت بها قبل أن تنتقل إلى القاهرة لبداية عملها في الفن، وتعود للعلاج على أرضها، مشيرة إلى أنها تلقى عناية مثلها مثل أى مريض، وموجودة في غرفة عناية عادية لا تزيد عن أي غرفة، وأن اهتمام الطاقم الطبي متساوي مع جميع المرضى.

وكانت الفنانة قد دخلت مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية فجر الجمعة الماضية إثر ارتفاع درجة حرارتها وإصابتها بفيروس كورونا، وتم منحها أدوية لتخفيض حرارتها، خاصة أنها الأعراض الوحيدة لديها هى ارتفاع درجة حرارتها بينما لا توجد أى أعراض أخرى لكوورنا لديها، ومع مرور أول يوم داخل الحجر الصحي انخفضت درجة حرارتها إلى 37 درجة، ثم عادت الحرارة مرة أخرى إلى 38 درجة، وتستمر مشكلتها الصحية حتى الآن في درجة الحرارة التي ترتفع ثم تنخفض وهو الأمر الذي يتكرر باستمرار.