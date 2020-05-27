 "تربية المنوفية" تكثف عمليات التعقيم والتطهير للوقاية من كورونا

تابع الدكتور صبحي شرف عميد كلية التربية بجامعة المنوفية، يرافقة خميس خطاب مدير المتابعة بالكلية، أعمال النظافة والتطهير ورش المواد المعقمة والمطهرة طبقًا لتوجيهات وزارة الصحة والطب الوقائي.

كما قام العمال بتقليم أحواض الزينة والأشجار، وكذلك تطهير مسجد الكلية.

جدير بالذكر أن الكلية تقوم بتلك الأعمال بصفة مستمرة، ضمن خطة الجامعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، ورفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحته.

يأتي هذا فى إطار استعدادات كلية التربية جامعة المنوفية للعودة للعمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وحرصًا علي سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.