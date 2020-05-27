"روشتة" نصائح من نائب وزير التعليم.. 10 وصايا للأسر لضمان تفوق أبنائها

سرد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، 10 وصايا للأسرة، من أجل تفوق أبنائها، مشددا على تنشئة الأبناء منذ فترة الطفولة، على احترام المعلم والحفاظ على أثاث المدرسة واحترام الكتاب، ومصادر المعرفة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "حجازي": "لا يمكن للنبات حتى ينبت وينمو، أن يعتمد على جانب واحد فقط ، فالأكسجين لا يمكن الحياه بدونه، ولكن هل بمقدورنا القول أنه كاف لنمو النبات، وهل توافر الماء مع الأكسجين فقط يمكن أن يضمن النمو للنبات، بالطبع لا، فعملية نمو النبات تحتاج بالإضافة للعاملين السابقين إلى ضوء الشمس (كمصدر رئيس للطاقة) كما تحتاج بالضرورة للتربة الزراعية الغنية بالمواد الغذائية الضرورية، لتغذية النبات (وهي تمثل البيئة الصالحة)".

وتابع: "بالأمس القريب أعزائي الطلاب، المعلمين وأولياء الأمور، تناولنا عدة جوانب تساعد الطالب (الذي نعمل جميعاً من أجله) على تسلق سلم التفوق الدراسي، منها ما يتعلق بكيفية المذاكرة (وهذا تناولناه عندما شرحنا كيفية تصميم الخرائط الذهنية) ثم نشرنا نصائح عشر، لتحقيق تقدير الذات كأحد أهم العوامل النفسية اللازمة لتحقيق التفوق الدراسي (وهو ما يمثل الجانب النفسي)، ثم توقف بنا قطار التفوق الدراسي الأسبوع الماضي، في محطة تساعد الطالب على كيفية تجهيز الأسئلة، وهي طريقة تساعده على الابتكار والتوقع والفهم والتحليل والتركيب والتقويم".

وفيما يلي الوصايا العشر للأسرة لتفوق أبنائها:

1- تنشئة الأبناء منذ فترة الطفولة، على احترام المعلم والحفاظ على أثاث المدرسة، واحترام الكتاب ومصادر المعرفة.

2- غرس حب العلم في قلوب الأبناء منذ الصغر وحثهم على التعلم وعلى طلب العلم.

3- وضع جدول أعمال يومي للأبناء ينظم فيه مواعيد أعمالهم اليومية يلزمون بالتقيد والإلتزام به.

4- الاهتمام بالأبناء منذ دخولهم المدرسة، ومنذ بداية العام الدراسي، والتأكد من مراجعة دروسهم وتغذيتهم وصحتهم.

5- متابعة مستوى الأبناء الدراسي بصورة مستمرة من خلال زيارتهم إلى المدرسة، وتفقد أحوالهم والإطلاع على مستوى تحصيلهم العلمي، والتركيز على ما تعلموه وليس ما حصلوا عليه من درجات، كذلك التعامل مع المعلم والأخصائي الإجتماعي أو النفسي بالمدرسة، على أنه شريك بعملية التربية وليس كعدو، وقبول توجيهاتهم وليس مهاجمتهم إذا أبدوا ملاحظات على الأبناء الطلاب.. لأن هذا قد يتسبب في تخلي المعلم والأخصائيين عن دورهم التربوي مما ينعكس سلبا على الطالب ومستقبله.

6 - إنشاء مكتبة منزلية تضم العديد من الكتب النافعة في شتى مجالات العلوم، وترغيب الأبناء بقراءة تلك الكتب والمجلات في أوقات الفراغ أو في أوقات محددة.

7 - إلزام الأبناء بالنظافة لأن نظافة الجسم والملابس يجنبهم الإصابة بالأمراض التي يكون لها تأثير كبير على نفسية الطالب وعلى مستواه الدراسي واخذ قسط كاف من النوم ليلا، وعدم تشجيعهم على السهر، والحرص على تجنبهم تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين والعمل على ضمان توفير التغذية السليمة لهم.

8 - مراقبة تصرفات الأبناء ومتابعة تحركاتهم بصورة دائمة ومستمرة، دون أن يتسرب لهم شعور بعدم ثقتنا بهم ومعرفة كل ما يتعلق بأمور حياتهم ودراستهم.

9 - حماية الأبناء من وسائل ضياع الوقت وذلك من خلال منعهم من مشاهدة التلفاز أو النت أو الألعاب لأوقات طويلة على حساب المذاكرة، وكتابة الواجبات المدرسية ومنعهم من الإدمان على الألعاب لا سيما الإلكترونية.

10- تشجيع الأبناء على الإبداع وإظهار مواهبهم وقدراتهم الفكرية أو البدنية في شتى مجالات الإبداع، والتعبير عن الذات، وكذلك الإعلان أننا فخورون بهم في كل الأحوال وأيا كانت النتيجة، وألا نطلب منهم مثلاً ضرورة أن يكون الأول أو أن يحصل على الدرجة النهائية، وإلا فغير ذلك لا يعتبر نجاحا، لأن قد يؤدي إلى فشل الطالب فعلا أو انتحاره لا قدر الله.