المعامل المركزية: أجرينا 202 ألف كشف كورونا منذ بداية الجائحة

قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيسة الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، إن إجراءات الترصد والتقصي الخاصة بوزارة الصحة، عمل أصيل لها ومن خلاله، تستطيع الوزارة العثور على المخالطين للحالات الإيجابية، ومن ثم إيداعهم في العزل الصحي: "اللي بيظهر عليه أعراض بياخدوا منه مسحات على طول، واللي بيطلع إيجابي بنشوف حالته".

وأضافت "الجندي"، خلال استضافتها ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن زيادة أعداد الإصابات بين المواطنين، الذي دل عليه بيان وزارة الصحة لحالات إصابة بكورونا، اليوم، سببه زيادة التقصي والترصد للحالات المخالطة لمصابي فيروس كورونا، موضحة أن منذ بداية جائحة فيروس كورونا، حتى يوم السبت الماضي، وصلت إجمالي تحاليل فيروس كورونا لـ202 ألف، وحاليا يتم إجراء التحاليل على 4 الآف شخص يوميا.

وأكدت أن تكلفة إجراء مسحة فيروس كورونا، تكلف الوزارة ما يقرب من ألف جنيه للحالة الواحده، ويتم إجراء المسحة في مستشفيات الحميات والصدر: "المصاب بيروح للمستشفي والطبيب بيعمله تعقيم وفحص عام، وبعد كده لو حالته تستدعي بيتم إجراء المسحه عليه".

وأشارت إلى أن هناك عدد كبير من مستشفيات الحميات، بها أجهزة إجراء مسحات فيروس كورونا، ومن يظهر عليه أعراض فيروس كورونا، عليه التوجه إلى المستشفى وليس إلى المعامل المركزية: "فيه 320 مستشفى جديد دخلوا الخدمة دي كمان، وأعلنت عنهم وزارة الصحة في بيان لها سابقا".