سائق يعيد حقيبة أموال بها مليون جنيه لصاحبها

"لم أقدم جديدا، ولم أفعل شيئا غير مألوف، كل ما فعلته هو ما أمرنا الله به في قوله تعالى " إنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا "، هذا ما قاله " كاشريلا "، السائق الذي عثر على حقيبة أموال تقدر بأكثر من مليون جنيه، تخص أحد المصريين العالقين العائدين من الخارج والذي تم عزله صحيا داخل المدينة الجامعية في بني سويف لمدة أسبوع .

وقال محمد على محمد، 49 عاما، وشهرته " كاشريلا" ابن منطقة بلبل بمدينة بني سويف، إنه يعمل سائق، وخلال الأيام الماضية، قامت الشركة التي يعمل لديها بنقل العالقين العائدين من الخارج من المدينة الجامعية ببني سويف إلى القاهرة عقب انتهاء فترة عزلهم صحيا. وأضاف :" في إحدى المرات عقب انتهاء عملي، وأثناء عودتي لبني سويف فوجئت باتصال من أحد أفراد الأمن بالمدينة الجامعية يخبرني بأن أحد الركاب أخبره بأنه نسي حقيبة هامة له داخل الأتوبيس، وأنه سيتواصل معي، وبالفعل تواصل معي، وأخبرته بأن أحد لم يركب معي عقب توصيلهم، ولو نسى حقيبته لوجدها في مكانها".

وتابع :" توقفت في الطريق وبدأت في التفتيش عن الحقيبة وبالفعل عثرت عليها واتصلت بصاحبها وأخبرته بذلك، وفتحت الحقيبة للتأكد مما بداخلها فوجدت مبالغ مالية بالدولار ومتعلقات شخصية ثمينة ما بين هاتف محمول وقلم ذهبي وساعة ودفتر شيكات موقعة لحامله، وصباح اليوم التالي حضر إلى صاحب الحقيبة وعقب التأكد من هويته والعثور على جواز سفره داخل الحقيبة سلمتها له، حيث تبين أن بداخلها دفتر شيكات".

وواصل كلامه: "الراكب فتح الحقيبة ووجد متعلقاته بالكامل، وظل يشكرني، وعرض علي مبلغ من المال إلا أنني رفضت ذلك، ولكنه أصر أن يعطي نجلي العيدية وفوجئت عقب مغادرته أنها مبلغ 500 جنيها". وقال كاشريلا :" أعمل سائق أتوبيس منذ 20 عاما، ولدي ولد وبنت بالمرحلة الثانوية والجامعية، وأحمد الله على نعمه علي، ولو أن الحقيبة بها مئات الملايين لكنت فعلت ما فعلت". وأضاف :" صاحب شركة الرحلات ببني سويف والذي أعمله معها، شكرني عما قمت به، لأنني قدمت شيئا رائعا للشركة وللمحافظة".