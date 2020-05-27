إصابة 8 عاملين بـ"خالدة" للبترول بكورونا.. ومصدر: العمل لن يتوقف

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول، بأن ما يتم تداوله بشأن تعليق العمل بشركة خالدة للبترول، بعد التأكد من إصابة 8 من العاملين بها بكورونا، غير صحيح.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، أنه سيتم تطهير المنبى الإداري للشركة خلال الأيام الحالية، خاصة أن هذه الفترة هي فترة إجازات بمناسبة عيد الفطر.

وأوضح المصدر، أنه سيتم تعقيم المبنى الإداري للشركة بالقاهرة، لاستقبال الموظفين بعد انتهاء إجازة العيد بدون خوف أو قلق، بجانب اتخاذ أساليب الوقائية والاحترازية، التي أصدرها مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن الإصابات حدثت في المبنى الإداري، وليست في مواقع العمل، والعمل مستمر وفق الإجراءات الاحترازية المقررة.

كما تم عزل المصابين في المنازل، وإعطائهم الأدوية اللازمة وفق بروتوكول وزارة الصحة.