الإبراشي: المساجد ستفتح بدون دورات مياه.. وستغلق أمام الأفراح والعزاء

أكد الإعلامى وائل الإبراشي، أن لديه معلومات عما يتعلق بإغلاق وفتح المساجد الفترة المقبلة، فدخول المساجد سيكون بالكمامة ولن يكون هناك دورات مياه للاستخدام بالمساجد، بجانب التباعد بين المصلين، وستكون للصلاة فقط، حيث لن يكون عزاء أو كتب كتاب، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات وفقًا لتصورات الأوقاف والصحة والجهات الأمنية.

وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، الذي يعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن مصر آخر دولة أغلقت دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس، وهناك قواعد سيتم اتخاذها حفاظًا على حياة المواطنين.

وتابع: "أتوقع بعد فتح المساجد ردود فعل وحالة من البلبلة ونشر فيديوهات تستعرض الازدحام، ولكن الحكومة واخدة خطوات مدروسة متعلقة بذلك"، كما أن فتح دور العبادة أمر مهم جدًا للمواطنين، ولكننا في وضع الآن، مهما فتحنا حاجة علينا معرفة الخطوات التي سيتم اتباعها والإجراءات التي سيتم اتخاذها والأسلوب الأمثل لإعادة فتح المساجد.

وواصل: "لا يمكن فتح الباب على مصراعيه، فالعالم الآن يتشكل من جديد، وأمر الفتح يتطلب ضوابط صحية قد تستمر لـ6 أشهر أو عام لحين وجود علاج لكورونا.. ومن يوم السبت فيه خطوات عقابية في حالة عدم استخدام الكمامة، وقت دخول الأسواق والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة والمواصلات العامة والمساجد".