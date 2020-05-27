وكيل صحة الغربية يكشف تفاصيل فيديو حرق نعش متوفى بكورونا

علق الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل صحة الغربية، على مقطع لإحراق نعش أحد ضحايا كورونا بعد دفنه، قائلا: إن وزارة الصحة، وضعت سياسات وإجراءات للتعامل مع المتوفى بفيروس كورونا، من لحظة وفاته على سريره بالمستشفى، وإجراءات التغسيل والتكفين، ووضعه في كيس معد خصيصًا لذلك.

وأوضح حميدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن صندوق نقل المتوفى، المفترض أنه قابل للتطهير، ويكون مصنوع من مادة "الألوميتال"، ويتم تطهيره بالمياه والكلور، في حالة صناعته من مادة غير قابلة للتطهير، يمكن حرقه.

وواصل: "قد يتم نقل الجثمان بصندوق خشبى غير قابل للتطهير، وفى هذه الحالة يكون استخدامه مجددًا غير مقبول".