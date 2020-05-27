مطروح تستقبل العائدين من المحافظات بعد إجازة العيد بخطة مواجهة كورونا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن استعداد المحافظة لاستقبال العائدين إليها من المحافظات الأخرى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ونبه "شعيب"، اليوم، على جميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة استمرار الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما وجه رؤساء المدن التنبيه على جميع العاملين بالمصالح العائدين بعزل أنفسهم لمدة أسبوع، مع متابعتهم بصفة مستمرة، والتوجه إلى أقرب مستشفى مختصة حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بالتواجد على مدار 24 ساعة بمداخل وبوابات المدن مع المختصين من الإدارات الصحية، واستخدام أجهزة الكشف بالماسح الحراري، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم لجميع السيارات قبل دخولها نطاق المحافظة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه في حال الشك بأي حالة سيتم اتخاذ اللازم لتحويلها إلى المستشفى المختصة بنطاق المدينة بالمحافظة.