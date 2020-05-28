7 يونيو المقبل.. لجنة برلمانية تجتمع لمناقشة موازنات الآثار والثقافة

تعقد لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، اجتماعا يوم 7 من شهر يونيو المقبل، لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارات الآثار والثقافة والإعلام، للعام المالى الجديد 2020-2021.

وقال النائب محمد شعبان وكيل لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالبرلمان في تصريح لـ"الوطن": إن الاجتماع سيشهد مناقشة موازنات القطاعات التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة، لافتا إلى أنه أرسل نسخ من هذه الموازنات، إلى أعضاء اللجنة لإبداء رؤيتهم بشأنها، وذلك قبل مناقشتها فى اجتماع اللجنة البرلمانية.

وأوضح "شعبان"، أن هناك بعض البنود الواردة فى موازنات الوزارات الثلاث، تحتاج إلى مناقشة، وذلك قبل كتابة التقرير النهائي حولها.

يشار إلى أنه وفقا للمحددات الدستورية، يجب على المجلس مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة 2020- 2021، قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تواصل اللجان البرلمانية عقد اجتماعاتها بدءً من الأسبوع المقبل، لإعدادها تقاريرها النهائية، التى سيتم إرسالها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس برئاسة الدكتور حسين عيسى، لإدماجها فى تقريرها النهائي، الذى سيعرض على المجلس.