القبض على 35 شخصا داخل مقهى مغلق

أعلن طارق الوراقي سكرتير عام محافظة سوهاج، تشميع مقهى، والقبض على 35 شخصًا في سوهاج، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء.

وقال الوراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن هؤلاء المخالفين كانوا يدخلون من الأبواب الخلفية للمقهى: "مفيش عندنا عيد ولا موسم، وهما فاكرين إنهم بيضحكوا على الحكومة، وهما بيضروا نفسهم ولكن إحنا مصحصحين، وتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية".

وأوضح الوراقي، أنه جرى اتخاذ قرار بالغلق الفوري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، سواء على صاحب المقهى أو المواطنين.