توريد 119 ألف طن قمح في سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، في تصريحات منه اليوم، إنه تم توريد 119 ألف و158 طن قمح من المزارعين لصوامع المحافظة المختلفة.

وأكد وكيل الوزارة، أن عملية توريد محصول القمح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأشار إبراهيم، إلى أن غُرفة العمليات المشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة عمليات توريد الأقماح من المزارعين، لمواجه أي معوقات قد تحدث في عملية التوريد.