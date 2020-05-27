رحاب الجمل لـ"الوطن": كره الناس لـ"عبير" في "البرنس" أسعدني

أعربت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها بسبب ردود الأفعال التي تلقتها حول شخصية "عبير" في مسلسل "البرنس"، والتي مازالت حتى الآن تجني أصدائها.

وقالت "الجمل" لـ "للوطن": الحمدلله علي ردود الأفعال حول شخصية "عبير" التي مازلت أجني نجاحها حتى الآن رغم كره الجمهور لها، إلا أن هذا يعتبر نجاحًا لي أحمد الله عليه، مضيفة "لا أنكر أنني وأنا اقرأ الشخصية توقعت كره الناس لها، وبالفعل حصل، وهذا يعتبر نجاح في حد ذاته".

مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، ونور اللبنانية، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وادوارد، ودنيا عبد العزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.