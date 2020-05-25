رحاب الجمل: شخصية "عبير" في "البرنس" مستفزة.. ومحمد سامي ملبوس

تحدثت الفنانة رحاب الجمل عن كواليس دور "عبير" في مسلسل "البرنس" قائلة: "إحنا بدأنا بروفات في مكتب الأستاذ محمد سامي اشتغلنا عليها كلنا ومستنناش حد كنا بنقرا مع بعض ويفهمنا كل التفاصيل وبذل معانا مجهود وتعب معانا وكان بيجيب على كل الأسئلة اللي مش بتتسأل وكان بيتكلم حتى على شكل اللبس والعلاقات الداخلية وشكل الديكور ودة مهم جدا بالنسبة لنا كلنا".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، "إيفيه الشنطة الفيكتوريا الصفرا وليد اللحظة، أستاذ سامي كان كاتبه بطريقة وبعدين سكت شوية في لوكيشن وقرر يعليه وطلب شنطة صفرا وحضرها وجابها كان عنده تفصيلة كدة عاوز يفك الحدة ويقدم بها الشخصية عاوز يقدم عبير، هنضحك على تصرفاتها الغريبة المستفزة بزيادة بس كمان هنقدم الشر من خلال علاقتها بأختها ان الأخت الكبيرة من المفترض أو دايما تكون الحنونة الجدعة الطيبة المعطاءة ودي العكس تماما أنانية قليلة الأدب لسانها فالت ومستفزة وبتغير وشايفة الناس بتغير منها".

وأشارت إلى أن جملة "عبير دي معندهاش حاجة عشان حد يغير منها" من أجمل الجمل التي كتبها المؤلف محمد سامي في المسلسل "الجملة دي كانت تريند وخضت الناس وحقيقية وناس كتيرة عاوزة تقولها لناس ضايقوها وعلى أد ما هي قصيرة بس أنا شايفاها كلها ثقل ومعاني بتعبر عن مشاعر".

وأشادت بالمخرج محمد سامي: "لو واحد معندهوش حاجة خالص هيمثل، حتى الطفلة الصغيرة لما يبصلها فيه حاجة بتحصل، يا جماعة ملبوس مش طبيعي، دة عدى المجرة".