رحاب الجمل: شخصية "عبير" الأكثر شرا في مسيرتي.. "والجمهور زودها معايا"

نجحت في أن تكون أبرز أدوار الشر خلال دراما شهر رمضان، بظهورها في مسلسل "البرنس"، خطفت الأضواء من خلال شخصية جديدة لم تجسدها من قبل، ونجحت بها في أن تصبح أحد أبرز النجوم في الشهر الكريم. رحاب الجمل أو "عبير" في "البرنس" و"سونيا" في "اتنين في الصندوق"، تكشف لـ"الوطن" في حوار خاص كواليس ظهورها في المسلسلين، وطريقة تعاملها مع ردود الأفعال خلال الفترة الماضية.

وفي ما يلي نص الحوار:

* في البداية.. حدثينا عن كواليس اختيارك لتجسيد شخصية "عبير" في مسلسل البرنس؟

- تواصل معي مسؤول من الشركة المنتجة للمسلسل من أجل تجسيد شخصية "عبير"، وعلمت بعد ذلك أن الفنان محمد رمضان هو من رشحني لهذا الدور، خاصة أن هناك تعاونا سابقا بيني وبينه في أعمال ماضية، وقرأت الشخصية وأعجبتني الفكرة كثيرا وقررت خوض التجربة، فهي شخصية مختلفة بالنسبة لي من ناحية الشر ومن ناحية الشخصية نفسها فلم أقم بمثل تلك الشخصية في أي أعمالي الفنية الماضية.

* كيف استعدت رحاب الجمل لشخصية "عبير"؟

- في البداية قرأت عن الشخصية جيدا، حاولت أن أذاكرها قدر المستطاع، كنت كثيرة الأسئلة مع محمد سامي بحكم أنه المخرج والكاتب للمسلسل من أجل أن أعرف أبعاد الشخصية وكل ما يخصها حتى حركاتها البسيطة، خاصة أنها شخصية شريرة لا تحترم أحدا، متخلفة عقليا لا تعرف ماذا تقول في أي وقت، كل ذلك كنت يجب أن أعرف تفاصيله لأجسد الشخصية بشكل مميز.

* هل شعرت أن تجسيد شخصية شريرة مثل "عبير" سيكون صعبا عليك؟

- نعم كانت الشخصية صعبة جدا علي خصوصا أني لم أقم بأي شخصية شريرة بهذا الشكل من قبل، كل الأدوار التي تُحسب أنها شريرة خلال مسيرتي الفنية بالفترة الماضية لا اعتبرها شريرة بهذا الشكل، من ناحية الشخصية ومن ناحية السلوك وطريقة تعاملها مع حولها، كان الأمر صعبا بالنسبة لي، واعتبر شخصية عبير هي أكثر شخصية شريرة قمت بها حتى الآن.

* تحدثت في أحد الحوارات التلفزيونية عن تأثر نجلك بدور في مسلسل البرنس، فما التفاصيل؟

- بالفعل ابني غضب كثيرا من الدور، وتلقى رسائل كثيرة من جمهور المسلسل، لا أعلم كيف وصل الجمهور لهاتفه، ولكن وجد عددا من الرسائل والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي التي أغضبته، "وقال لي جايبلنا الكلام بدورك أهو ياستي، وبعد كده خدنا الموضوع بهزار".

* حدثينا عن ردود الأفعال التي تلقيتها عن دورك بالمسلسل؟

- بدأت أنزعج مؤخرا من ردود الأفعال حول شخصية عبير، الأمر في البداية كان ظريفا من الجمهور وكنت أحب المزاح معهم من خلال حساباتي على السوشيال ميديا، لكن الأمر خرج عن حده، وتلقيت تهديدات على هاتفي، ورسائل وشتائم بألفاظ بذيئة لا يتحملها أحد، الناس مش قادرة تصدق أن دي شخصية في مسلسل الموضوع خرج عن حده كتير جدا والجمهور زودها معايا، وأتمنى الموضوع يقف على كده والناس تفرق بين الحقيقة والمسلسل.

* هل ردود الأفعال على مسلسل البرنس تجعلك تعيدي التفكير قبل خوض أدوار الشر مرة أخرى؟

- بالتأكيد لا، أنا أدرك جيدا أن ردود الأفعال لن تكون حبا في شخصي بعد أي دور شر، وغضب الجماهير من الشخصية دليل على نجاحها، أنا أقيم أي دور بناء على الشخصية نفسها، وقدرتي على النجاح فيها، وليس على ردود فعل الجماهير.

"الجمل": محمد رمضان أحد من أكثر الأشخاص تواضعا.. ويتعامل بعفوية في تصريحاته

* حدثينا عن كواليس مشهد الضرب مع محمد رمضان؟

- المشهد في البداية كان يبدأ بشجار بيني وبين نجلاء بدر ومن ثم يتدخل محمد رمضان ويضربني، قمنا بتصوير في البداية بشكل تمثيلي ولكن المخرج محمد سامي لم يعجبه الأمر نهائيا، وشدد على أنه يريد المشهد بصورة طبيعية حتى يصل للناس بشكل طبيعي، وقمنا بتصويره من جديد ومحمد رمضان تعامل بشكل طبيعي متأثرا بأن أخته تضرب زوجته، وضربني، وده مش أول مشهد ضرب بيني وبين رمضان كان فيه مشهد آخر في فيلم "عبده موتة" ولكن الأمر كان أسوأ من ذلك، وأُصبت بكدمات في وجهي بسببه.

*كيف تردين على الانتقادات التي ينالها محمد رمضان في الفترة الماضية واتهامه بالغرور؟

-غير صحيح على الإطلاق، محمد رمضان واحد من أكثر الأشخاص تواضعا، ولكن الأزمة في تصريحاته التي تُفهم بشكل خاطئ، محمد رمضان يتعامل بشكل طفولي جدا مع الجميع دائما يتعامل بعفوية، أرفض تماما أي أحد يتهمه بالغرور محمد رمضان بسيط جدا، أنا من الفنانات القريبة منه وأعلم جيدا صفاته، ودائما نتحدث وأقول له أنت طفل، تصرفاته تشبه الأطفال دائما في العفوية والضحك والمرح، لا يهتم بأي شيء سوى إسعاد من حوله، وله العديد من المواقف الإنسانية ومواقف داخل التصوير في كل الأعمال التي قام بها علاوة على الخير الذي يقدمه، محمد رمضان شخص بسيط وملتزم وأتحدى أن يتهمه أي شخص تعامل معه عن قرب أنه مغرور.

"كل اللي بيعمله محمد رمضان، كل الفنانين بتعمله بس بصورة أخرى وشكل آخر، محمد رمضان بيتصور بجانب سيارته، كل الفنانين كده بس محمد رمضان بيعمل ده بشكل طفولي من منطلق (بصوا جبت إيه جديد) علشان الناس تفرح معاه مش بيذل الناس والكلام اللي بيتقال ده".

* هل كنت متوقعة النجاح الباهر لمسلسل البرنس؟

- نعم كنت متوقعة هذا النجاح الكبير للمسلسل في ظل وجود محمد رمضان بطلا له، محمد رمضان لديه شعبية كبيرة جدا في مصر والوطن العربي، والنجاح أصبح أمرا طبيعيا بالنسبة له، النجاح هبة من الله له بفضل موهبته الكبيرة ودعوات أمه وتعامله مع كل من حوله أنا سعيدة جدا بنحاح المسلسل.

أنا اعتبر نجاح مسلسل البرنس "تخليص حق" لمحمد رمضان في ظل الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الماضية، محمد رمضان تعرض للكثير من الانتقادات التي شككت فيه وفي موهبته وفي أعماله الفنية، ودائما يرد بأعماله وبنجاحه وشعبيته في الشارع المصري.

"الجمل": بيومي فؤاد وصلاح عبد الله شجعاني على خوض تجربة "اتنين في الصندوق".. وإلهام شاهين قدوتي في السينما

* بعيدا عن مسلسل البرنس، حدثينا عن كواليس ظهورك في مسلسل "اتنين في الصندوق"؟

-عُرض على مسلسل "اتنين في الصندوق" قبل تصوير "البرنس"، المسلسل بدأنا تصويره في شهر 7 من العام الماضي، كنت سعيدة جدا بالدور الذي عُرض على في شخصية "سونيا" لأنها شخصية كوميدية، كنت أحب الظهور في الشكل الكوميدي من جديد بعد نجاح شخصيتي في مسسل "ريح المدام" مع الفنان أحمد فهمي، ووجود بيومي فؤاد وصلاح عبد الله في المسلسل أثقله كثيرا وشجعني على خوض التجربة، وهو واحد من الأعمال التي أعتز بها.

* ما أبرز أعمالك الفنية الأقرب إليك؟

- أحب كل الأعمال الفنية التي قمت بها، ولكن هناك محطتان في حياتي اعتبرهما نقلة كبيرة، وهما فيلم "احكي يا شهرزاد"، ومسلسل "البرنس"، من أهم المحطات الفنية في حياتي.

* من الفنان الذي تحلمين بالتمثيل أمامه؟

- أتمنى خوض تجربة التمثيل مع أحمد حلمي، واحد من الفنانين المميزين الذي أحلم أن أجسد أي دور معه، أحب أعماله الفنية كثيرا.

* من الفنانة التي تعتبرينها قدوة لك؟

- الفنانة الكبيرة إلهام شاهين هي ملهمتي وقدوتي في السينما المصرية، وأصبحت أيضا صديقتي، قابلتها أول مرة أثناء تصوير "احكي يا شهرزاد"، وشجعتني كثيرا وقالت لي إني فنانة موهوبة ودائما تتحدث معي وتهنئني على أعمالي الجديدة، من أكثر الشخصيات التي أحبها على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني والإنساني أيضا، هي إنسانة متواضعة ووجودها في حياتي أثقل حياتي الشخصية والفنية وسعيدة جدا أنها موجودة في حياتي.

* هل تجهزين لأي أعمال خلال الفترة المقبلة؟

- لا، ليس لدي أي أعمال فنية في الفترة المقبلة، قمت بعمل مسلسلين في رمضان، وأتابع ردود أفعال الناس، وسعيدة بنجاح المسلسلين.