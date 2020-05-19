رحاب الجمل: "اتضربت حقيقي في مسلسل البرنس".. وضربت نجلاء بدر

علقت الفنانة رحاب الجمل، على دورها "عبير الحقودة والشريرة"، في مسلسل "البرنس"، مع الفنان محمد رمضان.

وقالت الجمل، خلال مداخلة عبر تطبيق "ZOOM"، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "اشتعلنا بروفات لمدة شهر قبل التصوير، وعملنا على كل التفاصيل حتى اللبس والاكسسورات والنظرات والتعاملات بين الأشخاص بالاضافة إلى لغة الجسد"، واصفة العمل بأنه أشبه بخلية نحل لم تتوقف.

وأضافت: "مفيش نجاح وليد الصدفة، ووجود أبطال أقوياء حواليا ساعدني على أداء مبهر في الدور".

وعن اتقانها لدور الشر في الشخصية، قالت رحاب الجمل: "المسلسل مكتوب حلو ساعدني في رؤية الشخصية بشكل حقيقي وكأنها تجسدت أمامي أثناء القراءة وأنا شفتها شخصية متهورة ومجنونة ومختلة عقليا، وبتاعت غمز ولمز وبتهز حواجبها كتير، مفيش حد زيها في العالم"، لافتة إلى أنها كانت تضحك بسبب شخصية "عبير"، لكثرة جنونها وتصرفاتها غير الطبيعية، التي تستحق القتل في كل المواقف.

وأشارت إلى أن المسلسل يتسم بالصعوبة الكبيرة، مشيرة إلى أنها تعرضت لضرب كثير وحقيقي في أثناء تصوير المشاهد.

وأكدت أن المخرج محمد سامي، أصر أن يكون الضرب حقيقي، مشيرة إلى أنها شعرت بالخجل عندما حان دورها في ضرب الفنانة "نجلاء بدر"، وقلت لها هضربك؟! قالت "اضربي ما بالبيد حيلة".