أحمد شيبة: بدأت من تحت الصفر.. "شفت الويل ولحست الأسفلت"

تحدث المطرب أحمد شيبة، عن قصة كفاحه في الغناء، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وقال شيبه، إنه بذل مجهودا كبيرا في حياته المهنية، رغم أنه يمارس الغناء منذ 25 عاما، إلا أن شهرته جاءت مؤخرًا.

وأضاف: "أنا بدأت من تحت الصفر وشفت الويل، ولحست الأسفلت، وكل صحابي الفنانين عارفين ده، واشتغلت في حاجات كتير، وكنت بغني وبجتهد وبذاكر، وكنت حاسس أن فيه تطور هيحصل معايا، وأصحابى في الإسكندرية، قالوا لى إن شاء الله ربنا هيكرمك".

وأضاف "شيبة"، أنه كان يحصل على أجر زهيد فى بداية حياته المهنية، ورغم الصعوبات التى مر بها، إلا أنه تمسك بحلمه والوصول إلى النجاح: "كنت بأخد 20 جنيه، ولما ربنا كرمنى بقيت أخد 150 جنيه.. وأغنية أه لو لعبت يا زهر كسبت منها حب الناس.. ولو طلعت القمر أنا زى ما أنا، مش هتغير أنا بسيط بحب أهلي وناسي وأهل منطقتي".

وعن تأثير جائحة كورونا، على الوسط الغنائى، قال شيبة: "أول مرة أشوف الفرقة بتاعتى من شهرين النهاردة، ولا عملنا بروفات ولا أى شئ بسبب كورونا".