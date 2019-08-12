تحدث المطرب الشعبي أحمد شيبة، عن أغنيته "اللي مني"، خلال حواره مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "DMC".

وقال "شيبة": "الأغنية ضربت وعلمت عند الناس كلها وشكلي اتعرف، وكانت حالة كنت بعيط وأنا بصور الكليب".

كما تطرق "شيبة"، إلى أخر أعماله الفنية، حيث قال إنه غنى تتر مسلسل "نسر الصعيد"، للفنان محمد رمضان، الذي عُرض العام الماضي، وحصل بسببها على 6 جوائز.

وعن غنائه تتر مسلسل "زلزال"، للفنان محمد رمضان، الذي عُرض خلال السباق الرمضاني، قال "شيبة": "مكنتش في المسلسل أساسًا، وعملت أغنية مسلسل علامة استفهام، لقيت محمد رمضان بيقولي إني هتغني تتر النهاية في مسلسلي، ولما قلتله إني هغني في علامة استفهام، قالي مش مشكلة، هنا وهنا واحد".