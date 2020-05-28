ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة.. شروط دخول المذيعين والضيوف ماسبيرو

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، أن هناك متابعة مستمرة لكل الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة العاملين بالوطنية للإعلام، للوقاية من مرض كورونا.

وقالت الهيئة في بيان، "اتساقا مع قرارات وإجراءات الدولة المصرية، هناك تخفيض لأعداد العاملين، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بالمبنى، وأيضا وفقاً لقرارات مجلس الوزراء، فلن يتم السماح اعتبارا من السبت المقبل، بدخول أي من العاملين أو الضيوف، إلا بارتداء الكمامة مع قياس درجة الحرارة، وتدعيما لتلك الإجراءات حرصا على العاملين، جار تركيب بوابات تعقيم ببوابات دخول المبنى".

وتابعت: "كما يتواصل العمل بشكل دوري من أعمال تعقيم وتطهير كامل بمختلف المباني والمنشآت التابعة للوطنية للإعلام بالاستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات، وفقاً لجدول عمل، والمتابعة المستمرة في تزويد مداخل ومخارج المبنى والطرقات بالمعقمات والمطهرات، لاستخدام العاملين بالمبنى".

وأكدت الوطنية للإعلام، أن أي حالات إصابة تظهر يتم التعامل معها فورا، طبقا للبرتوكولات الخاصة بوزارة الصحة، وهي حالات نتيجة مخالطة خارجية، وتتابع الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام عن كثب، تلك الحالات وتتواصل بشكل مستمر مع المخالطين للحالات المصابة، وتتخذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، طبقا للبرتوكولات وزارة الصحة.

وتؤكد الوطنية للإعلام، أنه من منطلق مسؤوليتها وواجبها الوطني، فأنها لا تدخر أي جهد في توفير وتدعيم الإجراءات اللازمة، للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بها، والمتابعة والتعاون والتواصل مع الزملاء، الذين يتعرضون للإصابة، وتتمنى الوطنية للإعلام، الشفاء والسلامة للجميع، وتناشد أبنائها اليقظة والتكاتف لمواجهة هذا التحدي، وتجاوزه بسلام، وحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.