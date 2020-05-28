يوميات كورونا في المغرب العربي.. إجمالي إصابات الجزائر 8857

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 5.763.979، فيما وصل إجمالي الوفيات 356.003، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.477.428 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم

في الجزائر، سجلت السلطات الصحية، أمس الأربعاء، 160 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة، في تراجع لمعدل الإصابات اليومية بواقع 34 حالة بالمقارنة مع الإحصائية المعلنة أمس الأول الثلاثاء.

وكانت البلاد سجلت أمس الأول الثلاثاء، 194 حالة إصابة جديدة بالوباء، وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية أن إجمالي الإصابات بالمرض في البلاد بلغ 8857 حالة، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكدت الوزارة الجزائرية، 6 وفيات جديدة بين المصابين، ليرتفع حصيلة الوفيات إلى 623 حالة، مقابل 5129 حالة شفاء، سجلت 211 منها في الساعات الـ24 الماضية.

وفي سياق متصل، وصلت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى مطار الجزائر الدولي مساء أمس الأربعاء، وعلى متنها 300 جزائري كانوا عالقين في العاصمة البريطانية "لندن" نتيجة توقف حركة النقل الجوي منذ مارس الماضي بسبب أزمة كورونا المستجد.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 7601 حالة.

وذكرت الصحة المغربية أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد، أمس الأربعاء، ليستقر عدد الوفيات عند 202 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 97 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 4978 حالة.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في موريتانيا إلى 292

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 24 إصابة بكورونا المستجد، وقال مدير عام الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف، مساء أمس الأربعاء في تصريح صحفي إنه وبعد اجراء 260 فحصا تأكدت إصابة 24 شخصا، فيما توفي ثلاثة مصابين.

وأضاف الزحاف، أن إجمالي الإصابات المؤكدة في بلاده منذ أول ظهر للفيروس في مارس الماضي بلغ 292 مصابا تعافى منهم 15 وتوفي 16.

وفي تونس، أكد مدير الصحة بقفصة سالم ناصري لإذاعة "موزاييك" التونسية، مساء أمس الأربعاء، تسجيل حالتي شفاء جديدتين من كورونا المستجد وهما لمقيمين بمركز الإيواء الوطني بالمنستير، وبذلك ترتفع حالات الشفاء إلى 41 من جملة47إصابة بالوباء في قفصة.

من جانبها، أعلنت إدارة الصحة بالمهدية، أمس الأربعاء، في بيان، أنه على إثر صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 109 وافداين من السعودية مقيمين في مركز الحجر الصحي تبين أن 12 منهم حاملين للوباء.

وأشارت الإدارة، إلى أن جميع المصابين ينتمون إلى جهات من خارج ولاية المهدية و سيتم نقلهم هذه الليلة إلى مركز الحجر الصحي بالمنستير الذي يأوي مصابي كورونا المستجد.