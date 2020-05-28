مستشار رئيس الجمهورية: ذروة كورونا في مصر بعد أسبوعين

أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بدور جامعة طنطا، وتقديمها عدد وافر من الأبحاث فى مجال العلاج والتشخيص لفيروس كورونا "كوفيد- 19".

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن جامعة طنطا، على هامش مشاركته بالمؤتمر الافتراضي الدولي لجامعة طنطا، الذي يناقش أحدث الأبحاث العلمية في العالم في مواجهة فيروس كورونا.

وأعرب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن سعادته بالمشاركة بالمؤتمر، مؤكدا أن ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين، مطالبا بإنشاء خط ساخن بجامعة طنطا، لتلقي بلاغات بالإصابات الجديدة والحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، كما طالب بوجود مستشفى عزل فى جامعة طنطا.

وتناول تاح الدين خلال الجلسة العلمية الأولى، "المستجدات عن كورونا في مصر"، مطالبا بتكاتف كل المؤسسات للخروج من الأزمة إلى بر الأمان.