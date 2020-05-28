ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل إلى أكثر من 400 ألف حالة

سجلت السلطات البرازيلية، أكثر من 20 ألف إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في يوم واحد، في البرازيل، ما يرفع الإجمالي إلى أكثر من 400 ألفا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتجاوزت البرازيل حاجز 25 ألف وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان مسؤولون قالوا في بيان صحفي، أمس الأول الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية، تعتبر الأمريكتين البؤرة الجديدة لجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن الوقت لم يحن لتخفيف القيود من جانب دولهما.

وأوضحت مديرة منظمة الصحة العالمية للأمريكتين، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية كاريسا إتيان، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، نشرت تفاصيلها وكالة "رويترز" للأنباء: إن "التفشي يتسارع في دول مثل البرازيل التي سجلت في الأسبوع الماضي أكبر عدد من الوفيات في العالم لفترة سبعة أيام منذ بدء تفشي فيروس كورونا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت عن قلقها من زيادة عدد الحالات بسرعة في أمريكا الجنوبية، وأكد مدير برنامج الصحة لحالات الطوارئ بالمنظمة، مايكل رايان، في وقت سابق، أن دول أمريكا اللاتينية أصبحت مركزا جديدا لتفشي وباء "كورونا"، مشيرا إلى أن البرازيل تضررت كثيرا من هذا الوباء.