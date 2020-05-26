يوميات كورونا.. ارتفاع إجمالي وفيات الوباء في موسكو إلى 2110 حالات

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى5.578.798، فيما وصل إجمالي الوفيات347.405 ، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.356.772 ، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين.

وسجلت الولايات المتحدة 638 وفاة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيّات إلى 97.686 منذ بدء الجائحة حسب إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.وسجلت في الولايات المتحدة رسمياً 1.641.585 إصابة بالوباء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن الولايات المتحدة والعالم يخوضان شكلا جديدا من المعركة ضد عدو غير مرئي في إشارة إلى وباء كورونا المستجد، مشيدا بدور القوات المسلحة الامريكية في محاربة هذا الوباء

وفي روسيا، أعلنت السلطات الصحية، وفاة 76 شخصا بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في العاصمة الروسية موسكو إلى 2110 حالات.

وكان المركز الفيدرالي لمكافحة كورونا، أشار صباح أمس الاثنين، إلى أن إجمالي حالات الإصابة في موسكو تجاوز 166473، وفي عموم روسيا، تسببت العدوى بوفاة 3633 مريضا من 353427 مصابا.

إجمالي وفيات كورونا في فرنسا وصل إلى 43228 حالة

أوروبيا، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الاثنين عن انخفاض عدد المراجعين للمستشفيات الفرنسية نتيجة الإصابة بكورونا المستجد إلى 16798 حالة من 19015 قبل أسبوع.

وقالت السلطات الفرنسية، أمس الاثنين، إن 143 شخصا فقط لقوا حتفهم خلال الأيام الخمسة الماضية جراء إصابتهم بالوباء في مؤشر مهم على تراجع الزيادة في وفيات الجائحة التنفسية في هذا البلد.

وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية في بياناتها الأسبوعية أن إجمالي وفيات كورونا في البلاد وصل إلى 43228 حالة، كما سجلت فرنسا خلال الخمسة أيام الماضية 358 إصابة ليصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا إلى 182ألفا و 500 مصاب.

وفي إيطاليا، سجلت السلطات الإيطالية، أمس الاثنين، 300 إصابة و92 وفاة جديدة بكورونا المستجد في تراجع قياسي لارتفاع الإصابات والوفيات بالجائحة.

وقالت هيئة الحماية المدنية الإيطالية في بيانها اليومي إن عدد الحالات الاجمالية الجديدة تراجع في آخر 24 ساعة الى 300 حالة وهو تراجع غير مسبوق منذ أواخر فبراير الماضي. وبهذه الإصابات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات بالوباء شاملا حالات الوفيات والشفاء في ايطاليا إلى 230158 إصابة.

وتراجعت حالات العدوى بكورونا بـ 1294 حالة لتنخفض إلى55300 مصابا نتيجة تناقص الحالات المرضية داخل المستشفيات سواء الحرجة بالعناية المركزة.

وأشارت الحماية المدنية الايطالية الى استمرار الوتيرة المنخفضة في حالات الوفيات اليومية بكوفيد - 19 إلى 92 وفاة جديدة منذ الأمس ليبلغ اجمالي الوفيات المسجلة في ايطاليا 32877 وفاة.

وفي بريطانيا، سجلت السلطات، أمس الاثنين 1625 إصابة جديدة بكورونا و121 وفاة جديدة، وقالت وزارة الصحة البريطانية في بيان إن هذه الاعداد الجديدة ترفع إجمالي الإصابات الى 261184 حالة والوفيات بالجائحة إلى 36914 حالة.

ألمانيا : أكثر من 178 ألف إصابة بكورونا.. والوفيات تتجاوز 8250

وفي ألمانيا، ارتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 178570 إصابة، وسجلت ألمانيا حتى الآن 8257 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالوباء بزيادة قدرها 23 حالة منذ أمس الأول الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتعتزم الحكومة الألمانية تمديد تدابير التباعد الاجتماعي حتى 5 يوليو المقبل، بسبب توقعها أن يعاود الوباء الانتشار "بسرعة كبيرة" في غياب التدابير الاحترازية، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشرفت المستشارة أنجيلا ميركل على وضع الوثيقة التي يفترض مناقشتها مع الولايات الـ13، ونصت خاصة على إبقاء مسافة متر ونصف المتر بين الأشخاص.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، أمس الاثنين، في برلين إن المستشارة الألمانية تؤيد استمرار القيود الاجتماعية المفروضة بسبب كورونا المستجد حتى السادس من شهر يوليو.

وأضاف زايبرت أنه تم الغاء اجتماع كان من المقرر عقده بين مجلس وزراء الولايات ورئيس ديوان المستشارية هيلجا براون والمستشارة الألمانية، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد الاجتماع غدا الأربعاء.

وفي السويد، أعلنت السلطات، أمس الاثنين، أن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا المستجد على أراضيها تجاوز عتبة 4000 وفاة، وذلك بعدما حظي النموذج السويدي في التعامل مع الوباء باهتمام عالمي.

وأعلنت وكالة الصحة العامة السويدية، أمس الاثنين، تسجيل 4029 وفاة من بين 33843 إصابة مؤكدة بالفيروس.

وفي النمسا، اعلنت السلطات، أمس الاثنين، تسجيل 30 اصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات الى 16459 كما خففت من قيود الحجر الصحي باستئناف الفعاليات الثقافية اعتبارا من الجمعة المقبل.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية في بيان على موقعها الالكتروني انه تم تسجيل حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات الى 641 حالة وفاة.

وعلى صعيد تخفيف إجراءات الحجر الصحي، أعلنت وزيرة الثقافة النمساوية اندريا ماير السماح للجمهور بحضور الفعاليات الثقافية في القاعات المغلقة بشرط عدم تجاوز الحضور 100 شخص اعتبارا من يوم الجمعة المقبل على ان يصل العدد الى 250 شخصا بداية شهر يوليو المقبل.

واتفقت صربيا والمجر، اليوم، على إعادة فتح كامل للحدود بينهما أمام حركة الأشخاص والبضائع اعتبارا من الجمعة المقبلة، بعد اغلاقها.

وأعلنت شركة خطوط بروكسل الجوية، أمس الاثنين استئناف بعض رحلاتها بدءا من 15 من يونيو المقبل بعد تعليقها 12 أسبوعا

ارتفاع وفيات كورونا في اليونان إلى 172 حالة

وفي اليونان، اعلنت وزارة الصحة،أمس الاثنين تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا المستجد ما يرفع الوفيات الى 172 حالة بالاضافة إلى أربع إصابات جديدة ما يرفع الاجمالي 2882 حالة.

وأعلنت اليونان، أمس الاثنين، إعادة افتتاح جميع المدارس بما فيها المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال والتعليم الخاص ودور الحضانة اعتبارا من الاثنين المقبل.

رئيس الوزراء الياباني يعلن رفع حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا

وفي اليابان، رفعت السلطات، أمس الاثنين، حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل الماضي للحد من انتشار كورونا المستجد قبل الموعد المحدد بستة أيام.

وقال "آبي"، إن اليابان نجحت في السيطرة على انتشار كورونا المستجد خلال أقل من شهرين.

وسجلت اليابان حتى الآن نحو 17300 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ونحو 850 حالة وفاة.

أستراليا: ارتفاع إصابات كورونا إلى 7114

وفي أستراليا، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بكورونا المستجد في أستراليا إلى 7114، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ومصادر إعلامية.

وقالت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أمس الاثنين أن عدد الوفيات في أستراليا بلغ 102، بينما تعافى 6 آلاف و509 حالات.

مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل أكثر من 400 إصابة بكورونا لليوم الخامس

وفي كندا،أعلن مسؤولو الصحة في مقاطعة أونتاريو، أمس الاثنين، عن أكثر من 400 إصابة جديدة بكورونا المستجد، لليوم الخامس على التوالي.

وذكر المسؤولون في بيان، أن المقاطعة الرئيسية سجلت 29 حالة وفاة و404 إصابة جديد بالوباء ليصل إجمالي الإصابات إلى 25904 حالة، من بينهم 2102 حالة وفاة بالفيروس.