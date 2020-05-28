أستاذ مناعة: كورونا ظهر في أوروبا منذ سبتمبر.. وقد يكون مصنوعا في معمل

تحدّث الدكتور أديب الزعبي، أستاذ المناعة والطب التجديدي ورئيس المركز العربي للخلايا الجذعية، عن فرضيات علمية جديدة تشير إلى أنّ فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، مصطنع وليس طبيعيًا.

وقال الزغبي في تصريحات نقلتها عنه "سكاي نيوز"، إنّ فيروس كورونا صٌنع مختبريا، وليس طبيعيا، مشيرًا إلى أنّ مراجعة أبحاث وأوراق علمية نشرت مؤخرا بدول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وهونج كونج، أوضحت أنّ الفيروس لا يمكن أن يكون انتقل بطريقة طبيعية.

وأوضح الزغبي أنّه قبل شهرين لم تكن لدى العلماء أي فرضية بشأن كيفية انتقال فيروس كورونا، وكانت الفرضية السائدة وقتها أنّه انتقل من الخفاش إلى الإنسان في سوق ووهان الصيني للمأكولات البحرية في ديسمبر الماضي.

وأوضح الزغبي أنّ الفرضيات الجديدة تتمثل في تأكد ظهور حالات إصابة بكورونا في القارة الأوروبية، قبل شهر ديسمبر، ما أثبته تشريح السلطات الإيطالية لجثث أشخاص توفوا نتيجة أمراض رئوية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، أي قبل الإعلان عن ظهور وتفشي الفيروس في الصين بعدة أشهر، مؤكدًا أنّ تشريح الجثث أثبت أنّ الوفيات ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وبيّن أستاذ المناعة أنّ انتقال كورونا لا يمكن أن يكون حدث عن طريق الخفافيش، مشيرا إلى أنّ الفيروس الحالي سمي سارس كوف-2 (SARS_COV_2)، لوجود نسبة 96% من التشابه الجيني بينه وبين فيروس سارس كوف-1 الذي ظهر عام 2003، علما بأنّ الأخير لم يسبب مرض كوفيد-19 القاتل، معتبرًا أنّ تلك هي النقاط المهمة التي يجب التركيز عليها، بصرف النظر عن "نظريات المؤامرة" أو الحديث عن الصراعات السياسية والاقتصادية وما إلى ذلك.