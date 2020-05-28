نائب وزير الزراعة يتفقد حدائق البساتين في الغربية

يزور، اليوم، الدكتور عباس الشناوي نائب وزير الزراعة لقطاع الخدمات، مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، لمتابعة سير العمل في ظل فيروس كورونا المستجد، والإجراءات المتبعة التي اتخذتها المديرية منذ بداية انتشار الفيروس.

وقال المهندس علي عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن الزيارة تستهدف تفقد حدائق البساتين التي تروى بالغمر بالإضافة إلى حدائق قرية شبرا النملة مركز طنطا.

و أشار إلى أنه جرى التشديد على مديري الإدارات باتباع إجراءات السلامة التي أقرها رئيس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا، خلال اجتماع معهم عبر الفيديو كونفراس.