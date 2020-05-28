السيطرة على حريق منزلين في سوهاج دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، على حريق اندلع في منزلين بدائرة مركز شرطة البلينا، دون إصابات، وتبيّن أنّ سبب الحريق مصدر حراري.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة بنشوب حريق بمنزل بدائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.

وبالفحص تبيّن نشوب الحريق بمنزل ملك (محمد.ص.م - 20 عاما حاصل علي دبلوم تجارة)، وامتد لمنزل مجاور ملك (محمد.أ.م - 38 عاما سائق)، ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم، ورجحا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري، وأضافا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال والبوص وأفلاق النخيل، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.