برلماني: الخوف من "العار" وراء ارتفاع أعداد مصابي كورونا في مصر

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن الإصابة بفيروس كورونا ليست وصمة عار، ويجب الإسراع بالإبلاغ لتلقي الرعاية، مشيرا إلى تصريحات وزيرة الصحة بأن 25% من حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تتأخر فى الذهاب المستشفى، وتسوء حالتهم دون أن يفكر واحد منهم ولو لمرة واحدة أن يذهب إلى مستشفى أو حتى طبيب ليتأكد، فكانت النتيجة أشبه بالكارثة، ليس فقط على المتوفى، وإنما على المحيطين والمخالطين به.

وأوضح النائب، في بيان له، أنه قد يكون من أسباب ارتفاع الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في مصر، خوف قطاع من المصريين بأن يلاحقهم العار إذا اكتشف المجتمع بأنه مصاب بفيروس كورونا، ولكن لا يتنبه هؤلاء بأن الخجل جراء الإصابة بكورونا، قد يعرضه هو وأسرته للموت.

وأكد ضرورة الذهاب للمستشفيات، وذلك من أجل حياة المشتبه فيهم أولا، وثانيا من أجل الحفاظ على صحة وحياة المخالطين له، وثالثا لحماية المجتمع ومساعدة الدولة في حصار الوباء وعدم انتشاره، مشيرا إلى ضرورة تقديم دعم نفسي للمصابين والمتعافين بكورونا وأسرهم، على الأقل من خلال التواصل معهم هاتفيًا، وفرض عقوبات صارمة على من يثبت تنمره على أي من المصابين بكورونا.