الفلاحين: صوامع القمح أوشكت على انتهاء استلام القمح لهذا الموسم

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إنّ مصر تودع موسم القمح 2020، إذ جرى الانتهاء من حصاد المساحات المنزرعة بالأقماح على مستوى الجمهورية، وأوشكت الصوامع والبناكر والشون الحكومية المطورة، على الانتهاء من استلام القمح الذي بدأ منتصف أبريل الماضي.

وأوضح أنّ القمح أهم محصول زراعي في مصر حاليا، إذ يعتبر المصدر الأساسي لغذاء المواطنين، ويصل استهلاك المصريين السنوي من القمح لأكثر من 16 مليون طن كما يعتبر أكبر مصدر للتبن الذي يشكل المادة الأساسية لعلف الحيوانات والأسمدة العضوية، وتستخدم الحكومة وحدها نحو 10 ملايين طن من القمح سنويا لإنتاج رغيف الخبز المدعم، تستلم منها ما يزيد عن 3 ملايين طن من القمح المحلي، وتستورد باقي الكمية لتلبية الاحتياجات المحلية، ما يجعل مصر أكبر مستورد للأقماح في العالم.

وأضاف أبو صدام، أنّه ولأجل تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من القمح، والحد من استنفاذ ملايين الدولارات من العملة الصعبة لتلبية الاحتياجات المحلية من الخبز، تسعى الحكومة بكل قوة للوصول للاكتفاء الذاتي من القمح، كأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر والعالم، ما جعل القمح يستحوذ على أكبر مساحة زراعيه قاربت على 3 ملايين ونصف المليون فدان.

وأنشأت الدولة مشروعا قوميا ضخما لحفظ حبوب القمح، بإنشاء صوامع الغلال الحديثة لحفظ القمح، لمنع الهدر والفاقد الذي كان يحدث جراء التخزين في الشون الترابية القديمة، حتى وصلت السعة التخزينية الحديثة للدولة لـ4 ملايين طن تقريبا، كما زاد الاهتمام بإنتاج أصناف حديثة من القمح عالي الإنتاج، والمقاوم للأمراض، ما زاد وحدة الإنتاجية ووصول متوسط إنتاجية الفدان لـ18 إردبا.

وأوضح عبدالرحمن، أنّ القمح بات المحصول الذي يتربع على عرش الزراعات الشتوية ويحظى بالقدر الأكبر من اهتمامات الدولة، موضحا أنّ الإنتاجية المتوقعة لهذا الموسم قد تصل لـ9 ملايين طن قمح، ويتوقع استمرار التوريد حتى منتصف يوليو المقبل، أو حتى امتلاء السعات التخزينية لدى وزارة التموين، مع احتمالية أن تستعين الوزارة بأماكن التخزين في القطاع الخاص إذا لزم الأمر.

وتابع نقيب عام الفلاحين، أنّ هذا الموسم شهد اهتماما كبيرا من الحكومة بزراعة القمح، وحرص شديد على استلام أكبر كميات ممكنة من الفلاحين، مع توقع ارتباك عمليات استيراد القمح نتيجة لتداعيات أزمة تفشي وباء كورونا، فحددت الحكومة لشراء القمح أسعار هي الأعلى على مدار تاريخ استلام الحكومة للقمح من الفلاحين رغم تدني أسعار القمح عالميا في بداية الموسم، إذ حددت سعر الأردب من القمح درجة نقاوة 23.5 بـ700 جنيه مصري، ووفرت نحو 16 مليار جنيه لهذه العملية، كما حرصت على أن يتقاضى المزارعين مستحقاتهم خلال 48 ساعة من بدء التوريد.

ولفت إلى أنّ وزارة التموين تطمح لاستلام 3.5 مليون طن من قمح هذا الموسم، وجرى استلام 3.1 مليون طن قمح حتى اليوم.