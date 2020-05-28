حملات مكبرة لرفع المخلفات من شوارع القاهرة

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه جرى تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال فترة عيد الفطر، لافتا إلى تعليق المواصلات العامة للحد من تجمعات المواطنين.

وأضاف "عبد العال"، خلال لقاء بفضائية extra news، أن هناك حملة مكبرة على مستوى أحياء القاهرة بأكملها على مدار اليوم لرفع المخلفات من الشوارع سريعا، لمنع انتقال العدوى، وتطبيق إجراءات الدولة للحد من انتشار كورونا: "يهمنا في الأول والآخر صحة المواطنين".

وقدم محافظ القاهرة، الشكر للمواطنين على الالتزام التام بإجراءات الدولة للحد من انتشار كورونا وارتداء الكمامات، مشددًا على أنه أصبح هناك وعي كبير لدى المواطنين.