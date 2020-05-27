متحدث الرئاسة ينشر فيديو تفقد السيسي لمشروعات تنموية بشرق القاهرة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أعمال إنشائية، لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.

ونشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موضحا أن الرئيس تفقد أيضا، تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع الميرغني، وكوبري عباس العقاد، وكوبري الصاعقة بمنطقة المليون شجرة.

وصرح المتحدث، بأن الرئيس حرص على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل، وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئا إياهم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما وجه الرئيس في هذا الإطار، بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة، مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان، مشيدا بالتقنية الجديدة لرصف الطرق في مصر، التي تتم وفقا لأحدث المعايير العالمية، من خلال إعادة تدوير الأسفلت.