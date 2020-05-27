أسبوع في العزل.. مطار القاهرة يستقبل 160 مصريا من العالقين في الإمارات

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة "إير كايرو" للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، لإعادة المصريين العالقين بالإمارات.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الرحلة كانت تقل 160 مصريا قادمين من أبوظبي، من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر، أنه فور وصول الرحلة جرى إنهاء إجراءات الوصول، وقام أطباء الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، بإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، للجميع داخل صالة الوصول ، وجرى نقل جميع الركاب، إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.