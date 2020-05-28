تامر مجدي: تجسيد شخصية الشهيد "علي علي" شرف كبير لأي ممثل

تحدث الفنان تامر مجدي، عن تفاصيل لقائه مع والدة الشهيد علي علي، الذي جسد شخصيته في مسلسل "الاختيار"، قائلا: "قالتلي كلك منه وقدامك العمر الطويل، كلماتها هزتني جدا، وكان نفسي توافق علي عشان أؤدى دور ابنها الشهيد علي علي".

وأضاف "مجدي" خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن والدة الشهيد هي السبب بعد ربنا فى شجاعته ودفاعه عن زملائه ووطنه"، وقال: "وراء كل شهيد أم قوية صبورة شجاعة".

وأشار إلى أن تجسيد شخصية الشهيد على على تعد شرفا كبيرا لأى ممثل فى الوسط الفنى، لافتا إلى أن مسلسل الاختيار أغضب الجماعات الإرهابية لصدق الرسالة وقوتها واقتناع المشاهدين به.

وأوضح أنه كان يعرف معلومات بسيطة عن موقعة البرث وعن دور الشهيد أحمد منسى، ولكن لم يكن يعرف أدق التفاصيل عنها، لافتا أن الفنان أمير كرارة هو أول من شجعه ودعمه فى مشواره الفنى منذ أربعة سنوات وهو من رشحنى هو وخيري سالم للمخرج بيتر ميمي للمشاركة في مسلسل الاختيار.