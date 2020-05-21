تامر مجدي عن دور الشهيد علي: مشهد الاستشهاد الأصعب وصورته في "وان شوت"

قال الفنان تامر مجدي الذي أدى دور البطل الشهيد علي علي، إن كل المشاهد في الحلقة كانت صعبة "برد وحر وسلاح وأفارول وتكسير كأننا بنحارب بجد"، وكان الجميع في موقع التصوير متحمس ويحرص على خروج العمل بأحسن شكل ممكن، والمخرج بيتر ميمي يراقب كل كبيرة وصغيرة ليخرج العمل بهذا الشكل الملحمي.

"المشهد الأصعب كان مشهد الاستشهاد" يقول "مجدي" في حديثه لـ"الوطن"، إن المشهد طال لنحو 10 دقائق، الضرب بلحظة الاستشهاد، وصور على مرة واحدة، (وان شوت) "طلع لوحده مكنتش محضرله ولا مرتبله كنت حاسس إني في حرب بجد وحسيت إني بستشهد، كلنا حسينا بالمشهد لدرجة أن المخرج بيتر ميمي قالنا دا أسرع مشهد اتصور في المسلسل".

أما عن مذاكرته للدور يقول "مجدي" التقيت العديد من القادة للحديث عنه، وبعدها بحثت كثيرا عن الشخصية عبر الإنترنت إلى جانب معلومات المخرج والمؤلف، ومن ثم تواصل مع أهله وأسرته حتى خطيبته.

أما عن خفة ظل الشهيد الذي حاول الفنان إيصالها للجمهور يقول "هو شاب مصري والشباب المصري أغلبهم دمهم خفيف، إلى جانب حديثه مع زملائه الذين لم يستشهدوا والذين تحدثوا عن خفة ظلة في الكمين بالفعل".

أما عن رد فعل الجمهير فيقول الفنان الذي أدى دور الشهيد علي علي الذي وقف ليحرس الكمين مانعا التكفيريين من الدخول، أنه متفاجئ من رد فع الناس، قائلا "حاسس إن ربنا عوضني".