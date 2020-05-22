تامر مجدي لـ أمير كرارة: اللي أنا فيه بسببك.. والأخير يرد: دعوات ست الكل

وجه الفنان الشاب تامر مجدي، والذي جسد شخصية الشهيد البطل علي علي، خلال أحداث مسلسل الاختيار، رسالة شكر وعرفان، إلى الفنان أمير كرارة، بسبب دعمه الدائم له.

وكتب "مجدي"، رسالة عبر حسابه على "فيس بوك": 4 سنوات وإنت واقف في ضهري، وبدعمك رشحتني في كل أعمالك اللي فاتت ولكن النصيب ده بتاع ربنا، حتى جاء الاختيار.

وأضاف "مجدي"، "مكنش ينفع حد تاني يعمل منسي غيرك، إنت من أول يوم بروفة معاك و َإنت مش أمير كرارة، أنت المنسي في كل حاجة حتى في ماشيته، أنا اتعلمت منك كتير أوي، كفاية بس المشهد الأخير ليك وإنت قايم مبتسم وبتضرب فيهم، إيه الجمال ده، إنت مش نجم كبير بس إنت قائد حقيقي وليا الشرف إني وقفت قدامك، وشكرًا من قلبي كل اللي عملته معايا والنجاح اللي أنا فيه ده إنت سبب كبير فيه وهيفضل فوق راسي طول العمر.

وعقب الفنان أمير كرارة، على ما كتبه "مجدي"، قائلًا له: يا حبيبي ربنا يكرمك ويباركلك إنت تستاهل دا وامبارح مصر كلها اتكلمت عليك بدعوات ست الكل ليك ربنا يخليهالك".

مسلسل الاختيار والذي يعرض على قنوات ON وON دراما، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد عادل ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، ماجد المصري، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

يتناول مسلسل الاختيار، قصة استشهاد البطل أحمد صابر منسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏