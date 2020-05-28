إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج
كتب:
خالد الغويط
12:58 م | الخميس 28 مايو 2020
أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وتمت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا حملات إزالة، أسفرت عن إزالة حالة مخالفة مباني بدون ترخيص بالدور الحادي عشر علوي عبارة عن أعمدة خرسانية مسلحة بمساحة 140 م2، وإزالة حالة مخالفة مباني بدون ترخيص بالدور الحادي عشر علوي عبارة عن شدة خشبية للسقف بمساحة 420 م٢ بمنطقة الحوزة ومنطقة أبوشويشة في بندر جرجا، كما تمت إزالة عدد 3 حالات مخالفة بناء بدون ترخيص وتعدي على أرض زراعية بمساحة 1172 م٢ بالمساعيد .
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بإزالة حالتين تعدي بمساحة قيراط ونصف القيراط، بالخنانسة بأولاد سلامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وفي مركز ومدينة البلينا تم إزالة حالتين إزالة فورية لمنع التعدي على أملاك الدولة، منها إزالة تعدي على مساحة 12 قيراط أملاك دولة بقرية الغابات بالعرابة، وإزالة 3 أعمدة خرسانية تعدي على خط التنظيم بشارع صلاح الدين المتفرع من شارع الري بالمدينة.
كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة 3 حالات تعدي على أرض زراعية بقرية الصوالح مجلس قروي الصفيحة على مساحة 6 سهم.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة حالتين مخالفة بزمام قرية بناويط منها إزالة على مساحة 90 متر عبارة عن سقف دور ارضي مجهز بالشدة الخشبية، والحالة الأخرى لشدة أعمدة خشبية جاري العمل بها ، علي مساحة 175متر، وتم التعامل معهما بالإزالة الفورية، وهدم المبنى، كما تم إزالة فورية لحالة تعدي على مساحة 15 متر أراضي زراعية بقرية الشورانية، عبارة عن بناء سور بالبلوك الأبيض والإسمنت.