إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وتمت الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا حملات إزالة، أسفرت عن إزالة حالة مخالفة مباني بدون ترخيص بالدور الحادي عشر علوي عبارة عن أعمدة خرسانية مسلحة بمساحة 140 م2، وإزالة حالة مخالفة مباني بدون ترخيص بالدور الحادي عشر علوي عبارة عن شدة خشبية للسقف بمساحة 420 م٢ بمنطقة الحوزة ومنطقة أبوشويشة في بندر جرجا، كما تمت إزالة عدد 3 حالات مخالفة بناء بدون ترخيص وتعدي على أرض زراعية بمساحة 1172 م٢ بالمساعيد .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بإزالة حالتين تعدي بمساحة قيراط ونصف القيراط، بالخنانسة بأولاد سلامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفي مركز ومدينة البلينا تم إزالة حالتين إزالة فورية لمنع التعدي على أملاك الدولة، منها إزالة تعدي على مساحة 12 قيراط أملاك دولة بقرية الغابات بالعرابة، وإزالة 3 أعمدة خرسانية تعدي على خط التنظيم بشارع صلاح الدين المتفرع من شارع الري بالمدينة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بإزالة 3 حالات تعدي على أرض زراعية بقرية الصوالح مجلس قروي الصفيحة على مساحة 6 سهم.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة حالتين مخالفة بزمام قرية بناويط منها إزالة على مساحة 90 متر عبارة عن سقف دور ارضي مجهز بالشدة الخشبية، والحالة الأخرى لشدة أعمدة خشبية جاري العمل بها ، علي مساحة 175متر، وتم التعامل معهما بالإزالة الفورية، وهدم المبنى، كما تم إزالة فورية لحالة تعدي على مساحة 15 متر أراضي زراعية بقرية الشورانية، عبارة عن بناء سور بالبلوك الأبيض والإسمنت.