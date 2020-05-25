أحمد صلاح حسني: لزمات "الفتوة" مكانتش مكتوبة.. واستفدت من ياسر جلال

أعرب الفنان أحمد صلاح حسني، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "الفتوة"، مع الفنان ياسر جلال.

وقال خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض على قناة الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد: "هو أحلى شغل شاركت فيه، كنت حاسس براحة نفسية في الشغل، والمخرج كان بيسمع وسمح لي أتكلم في الشخصية، وحتة الصوت اكتشفناه في التصوير، عشان يقدر يسيطر على أهل الجمالية".

وعن بعض اللزمات التي علقت في أذهان الجمهور، مثل "الله، حلاوتك، وهاكل قلبك"، قال إنّها لم تكن مكتوبة في السيناريو: "طلعت قدام الكاميرا، لأني كنت مندمج في الدور".

وأشاد أحمد صلاح حسني، بالفنان ياسر جلال، قائلًا: "استمتعت بمشاهدي معاه وربنا كان مبارك فيها، وأخدت منه نصايح كتير، ولما نزلت أبويا التربة، عملنا بروفة، قالي قول مع السلامة يابا، وأخدت عليها تعليقات من ولاد البلد".