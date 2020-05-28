بدء من السبت.. "الكمامة" إجبارية في أسيوط وغرامات للمخالفين

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تطبيق غرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه على من لا يرتدي الكمامة الطبية بداية من السبت المقبل ولمدة 15 يوماً، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" .

وفي سياق متصل، وجه المحافظ بعدم السماح بدخول المترددين على المصالح الحكومية، دون ارتداء الكمامة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء، علاوة على استمرار تعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل حملات مستمرة ولجان متابعة ميدانية، لتنفيذ قرارات إغلاق المقاهي والكافيتريات والملاهي والأندية الصحية.