العلميين تطالب باحترام التخصصات: واجهنا الملاريا وحمى الضنك قبل كورونا

قال الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، إنّ نقابة المهن العلمية تناشد الجميع باحترام التخصصات العلمية واعتبار ذلك من حسن الخلق ومن ضرورات النجاح والتقدم، بحسب تدوينة قصيرة له على صفحة النقابة بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

من جانبها، أصدرت هيئة المكتب بيانا أكدت فيه أنّ أعضاء المهن العلمية ساهموا في مواجهة عدد من الأوبئة التي مرت بها مصر، مثل الملاريا وحمى الضنك، مثلما يواجهون الآن مع المنظومة الطبية تفشي وباء كورونا.

وأوضح البيان أنّه في إطار ما تمر به مصر والعالم أجمع بجائحة فيروسية هي الأقوى في تاريخ البشرية، وتوضيحا لدور العلميين في هذه الأزمة، ودعما لهم في مواقع عملهم، تتقدم نقابة المهن العلمية (العلماء والباحثين) بالشكر والعرفان لأبنائها المرابطيين بالمنظومة الصحية بمصر، بداية من المعامل المركزية بديوان عام وزارة الصحة مرورا بجميع المعامل المشتركة التابعة للوزارة بمحافظات مصر انتهاء بالعلميين من العلماء والباحثيين بالمستشفيات الجامعية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعلمية من الكيميائيين الطبيين- البكتريولوجيين الطبيين – الفيزيائيين الطبيين – البيولوجيين الذين يواجهون الفيروس القاتل (كوفيد 19)، مواجهة مباشرة من أجل التشخيص والتحليل الدقيق الذي يبني عليه الإجراءات سواء الوقائية أو العلاجية.

وتابع البيان: "تتقدم نقابة المهن العلمية (العلماء والباحثين) بأسمى آيات الشكر والتقدير لأبنائها في المراكز البحثية والعلمية الذين يصلون الليل بالنهار بمعاملهم البحثية، للوصول إلى علاج يشفي أوجاع المرضى، كما توصلوا من قبل إلى لقاح إنفلونزا الطيور الذي حال انتقال هذا الفيروس اللعين من الطيور إلى الإنسان، وحفظ الله مصر وأهلها شر هذا الفيروس".

ووجّهت نقابة المهن العلمية، الشكر لأبنائها العلميين لما قدموه من تضحيات في مواجهة التفشيات الوبائية التي حدثت في مصر، على سبيل المثال لا الحصر وباء الملاريا بجنوب مصر عام 2014، وتفشي وباء حمى الضنك 2017، وأثبتوا أنّهم بحق وطنيون مخلصون يعملون في صمت دون ضجيج، وهذا شأنهم دائما ولم يتأخروا يوما عن الحفاظ على صحة المصريين.

ولفت إلى أنّ العلميين على العهد من أجل خدمة الوطن، وعلى أتم الاستعداد لبذل الغالي والنفيس حتى تعبر الأمة المصرية الأزمة.

وتقدمت نقابة المهن العلمية، بأحرّ التعازي لأبنائها وكذلك باقي أعضاء الفريق الطبي، من أطباء وصيادلة، من الذين وافتهم المنية جراء الإصابة بهذا الفيروس.