الصحة الإماراتية تسجل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أنه تم تسجيل 563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 32.532 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 258 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تعافي 314 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من أعراض المرض تماما بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 16.685 حالة.