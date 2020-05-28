طالب يرسم لوحة فنية للشهيد منسي على جدار أحد شوارع القوصية بأسيوط

رسم أحمد فتحي الطالب بالفرقة الرابعة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط، لوحة فنية تجسد الشهيد أحمد صابر منسي على جدار أحد شوارع مدينة القوصية .

وقال الطالب أحمد فتحي إنه رسم اللوحة الفنية لإعجابه بشجاعة وبطولات الشهيد أحمد منسي والتي تعرف عليها عن قرب خلال متابعته لمسلسل "الاختيار" والتي جسد شخصيته الفنان أمير كرارة، وعبر عن ذلك الإعجاب من خلال لوحة فنية تخلد ذكراه على جدران أحد شوارع مدينة القوصية والمتفرع من شارع مدرسة التجارة والمجاور لمحل سكنه.

وأوضح أحمد فتحي أن اللوحة استغرقت 18 ساعة عمل على مدار يومين متواصلين وذلك باستخدام الألوان البلاستيكية، وبمساعدة صديقه محمود عواض أحد أبناء مدينة القوصية عضو فريق "أستيكة" الذي قام بتشكيله ويضم عدد من الشباب الموهوبين في الرسم وذلك لتشجيعهم على ممارسة هوايتهم، كاشفاً عن اتجاهه إلى تكرار تجربة رسم شخصية الشهيد منسي ورسم شخصيات أخرى بارزة في مختلف المجالات وذلك على جدران الشوارع وذلك للتأكيد على إبراز العناصر الإيجابية والشخصيات المتميزة في المجتمع المصري.