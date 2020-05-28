جامعة أسيوط تنتج 13 ألف كمامة يوميا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، مضاعفة الجامعة لإنتاجها من الكمامات ليصل إلى 13 ألف كمامة يومياً، لدعم مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام بصعيد مصر والأطقم الطبية بمستشفيات أسيوط الجامعية ومعهد جنوب مصر للأورام.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الجامعة لمركز إنتاج نصف آلي للكمامات بالمبنى الإداري، والتى صرح خلالها أن زيارته تهدف إلى الاطمئنان على انتظام العمل بالوحدة والوقوف على حجم الإنتاج بها.

وأوضح ياسين ثابت أمين عام مؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام بصعيد مصر، أنه وفقاً لقرار الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق، الرئيس الشرفى للمؤسسة، يجري إنتاج أكثر من 3 الآلاف كمامة يومياً إلى جانب بدل الوقاية الشخصية، وأوقية للوجه وغطاء لأسرة المرضى.

وأضاف: "تلك الخطوة أعقبها إنشاء ثانى مركز نصف آلي لإنتاج الكمامات ومقرها المبنى الإداري، والتي تعمل بنظام نصف آلى وتقوم بإنتاج نحو 10 آلاف كمامة يومياً، وذلك بفضل نجاح فريق طلابي من قسم الهندسة الكهربائية من المتطوعين بالمؤسسة بإعادة توظيف بعض الأدوات واستغلالها في تركيب ماكينة آلية تساهم في مضاعفة إنتاج الكمامات".

وأكمل: "كما تم زيادة أعداد المتطوعين العاملين بالنقطة ليصل إلى 50 متطوعا للعمل لنحو 20 ساعة يومياً".