اقتراح برغبة لتوفير خدمة تحليل كورونا بالمنازل

تقدم محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لوزيرة الصحة والسكان، بشأن زيادة أعداد العاملين على رقم 105 وسيارات الإسعاف، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأوضح عبدالغني، خلال اقتراحه اليوم، أنّه في ظل زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا وعدم كفاية طاقة المستشفيات لاستقبال المزيد من الحالات، ضرورة زيادة أعداد العاملين على رقم 105 وسيارات الإسعاف المجهزة لتنتقل بموجب تكليف من 105 إلى الحالات في المنزل وتقديم العلاج والإرشادات اللازمة من خلال زيارة واحدة ومتابعة يومية تليفونيه تهدئ روع المواطنين وتخفف حدة الضغط على طاقة المستشفيات والاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، ما يساهم في إنقاذ مزيد من الأرواح البشرية.

وأضاف عبدالغني، أنّه يقترح أيضا توفير خدمة انتقال سيارات الإسعاف المجهزة لأخذ المسحات من المواطنين في منازلهم لتهدئة روع المواطنين، وتقليل انتقالهم للمستشفيات بما يقلل تفشي الفيروس، وإبلاغهم بنتائج التحليل ومتابعتهم تليفونيا بما يساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات، والاستعداد لإجراء زيارات منزلية للحالات المتدهورة أو الأكثر خطورة تمهيدا لنقلهم إلى المستشفى حال الحاجة لأجهزة تنفس صناعي.