نائبة تحذر من "اللجان الإخوانية": ستدمر عقول الشباب

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إنَّه رغم الجهود التي تُبذل، والخسارة المادية والمعنوية والحالة النفسية للبلد كلها، مازالت هناك محاولات للتشكيك في الدولة وجهودها، في رعاية كل مواطن مصري.

وأكّدت عضو مجلس النواب، لـ"الوطن"، أنَّ هناك مخطط إخواني لضرب جهود الدولة، لابد أن يتصدى له الجميع، ويلتسمون لبعض الأعذار، ولو كانت هناك سلبيات، يعلن عنها بطريقة محترمة لمعالجتها، منعًا لإحباط الناس، وتسرب اليأس لنفوسهم، وتخريب عقول الشباب.

وشددت البرلمانية، على ضرورة عدم ترك الشباب عرضة للمحاولات الإخوانية الحالية، ومواجهتها بشتى السبل، حتى لا يتمّ العودة لنقطة الصفر مرة أخرى، لافتة إلى أنَّ "أي مخطط لابد من الكشف عن مصدّره، ويكون هناك ردع لهذه المحاولات، فإذا لم تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، سنكون أسلوب قذر للحرب الجديدة التي يشنها الإخوان ومن يمولهم"، موضحة أنه إذا لم يتم استبعاب ذلك مبكرا سنواجه سقوطا وضياعا للدولة.

وأوضحت أنَّ "الحرب الحالية على جشينا الأبيض، ودحض معنوياته، وبث إشاعات باستقالات جماعية للأطباء في مستشفى المنيرة على سبيل المثال، ليس حقيقي، فهي محاولات لإثارة الرأي العام، وتحريض الأطباء، وبث القلق في نفوس المواطنين في هذه المرحلة الحرجة".

ولفتت إلى أنَّ الدولة اتخذت إجراءات سريعة لمواجهة ذلك منها تخصيص 20 سريرًا للكادر الطبي في كل مستشفى عزل، علاوة على متابعة الرئيس عبدالفتاح لمجريات التحقيق في وفاة طبيب المنير، لكن لابد من وجود إجراءات عقابية كذلك لمواجهة هذه اللجان الإلكترونية التحريضية.