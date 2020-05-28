"خنقها أثناء العلاقة".. اعترافات المتهم بقتل عشيقته وابنتها

بهدوء تام اعترف الشاب الثلاثيني المتهم بقتل عشيقته وابنتها خنقا وألقى بجثتيهما في النيل، بتفاصيل جريمته المروعة التي وقعت في مركز سوهاج، أثناء مثوله أمام جهات التحقيق، وقال المتهم "أكرم"، 37 عاما، إنه جار المجنى عليهما، ومنذ قرابة 5 سنوات ارتبط بالأم "ابتسام"، 37 عاما، أرملة بعلاقة غير شرعية، وكانت تتردد عليه فى غياب زوجته طوال الـ5 سنوات الماضية.

وأضاف المتهم قائلا: "اللى حصل إن من حوالى شهر ونصف كده.. كنت عايز أنهى العلاقة وبدأت أتهرب من المقابلة بتاعتها.. وهي كانت عندها إصرار إن إحنا نتقابل.. ولما قابلتها رفضت إنهاء العلاقة وهددتني إن هي تفضحني قدام مراتي".

وتابع المتهم قائلا: "فضلت أفكر أعمل إيه.. قلت لازم أخلص منها.. كلمتها وقلت لها تجي ليا البيت علشان عايزة.. ولما جت ليا البيت فوجئت بابنتها 10 سنوات معها.. طلبت منها علاقة.. وأثناء العلاقة خنقتها وخلصت عليها.. وبعدين خرجت من الأوضة لقيت بنتها كانت نايمة.. خنقتها هى كمان وخلصت عليها ومفيش بعد كده شربت سيجارة وبعدين قلت لازم أتخلص من الجثث.. جبت شوالين وربطت الجثث وحطيت جثة الأم فى شوال وجثة البنت فى شوال.. وشيلت الجثث حطتها فى العربية بتاعتي ورميتها فى النيل.. بس هو ده كل اللى حصل".

وعقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدرت النيابة قرارا بحبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن النيابة العامة استعجلت تقرير الطب الشرعى الخاص بالضحايا وتحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، تمهيدا لإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.

وتلقت قوات الأمن بسوهاج، بلاغا من أهالي مركز المراغة بالعثور على جثتي سيدة وطفلة في النيل، وبمجرد تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من إدارة البحث الجنائي بسوهاج، تحت إشراف اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث، إلى مكان مسرح الجريمة، وتبين أن الجثة الأولى لسيدة في العقد الرابع من عمرها، في حالة انتفاخ، والجثة الثانية لطفلة 10 سنوات في حالة انتفاخ أيضًا، ما يشير إلى أن الجثتين ملقاتين في النيل قبل أيام من العثور عليهما.

وشكَّل اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير المباحث، فريقًا من ضباط إدارة البحث لكشف الواقعة، وتم وضع خطة البحث التي استهدفت "فحص بلاغات التغيب، وبلاغات الخطف، ونشر صور الضحايا على المراكز والأقسام المجاورة".

وبدأت القوات في تنفيذ خطة البحث وفحص البلاغات، وتوصلت القوات إلى أن المجني عليهما من مركز سوهاج ومبلغ بغيابهما منذ 3 أيام.

عقب تحديد هوية المجني عليهما، حضرت أسرة الضحيتين وتعرفت عليهما، وفحصت القوات علاقات الأم وتتبعت هاتفها المحمول لتحديد آخر مكالمات لها، وآخر ظهور لها، وتبين أن الأم أرملة، وعلى علاقة بشاب منذ 5 سنوات، وأنه وراء الواقعة، وتم ضبطه وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.