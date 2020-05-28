عاجل.. مدبولي: الأطقم الطبية خط دفاعنا الأول.. وتوفير تحليل PCR لهم

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التقدير والاحترام والتحية للأطقم الطبية العاملين حاليا في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

ووصف رئيس الوزراء، الأطقم الطبية، خلال اجتماعه اليوم مع المجموعة الطبية لمواجهة الفيروس لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها جهات الدولة، في إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بـ"خط الدفاع الأول" في التعامل مع الأزمة.

وجدد مدبولي، دعم الحكومة الكامل لجهود الأطقم الطبية في مجابهة الفيروس، مجددا التأكيد على الحرص الدائم والمستمر على حمايتهم من الإصابة بالفيروس، والعمل على توفير كل ما يلزم لذلك، مشيرا إلى ما تم تخصيصه من نسبة من الأسرة داخل المستشفيات، لتكون مخصصة للأطقم الطبية حال إصابتهم.

وأكد رئيس الوزراء، توفير مختلف أوجه الرعاية اللازمة لهم، لافتا إلى إجراء التحاليل السريعة للأطقم الطبية، وإجراء تحليل PCR، حيث تم حتى الآن إجراء نحو 8900 تحليل PCR، ونحو 20 ألف تحليل سريع للكشف عن الإصابة بالفيروس لمختلف الأطقم الطبية بالمستشفيات، ومستمرون في إجراء التحاليل اللازمة لهم، وتوفير كل المستلزمات الطبية.