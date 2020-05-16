وهب الله: يجب أن تشمل خطة التعايش مع كورونا وضع العاملين المتضررين

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فيروس كورونا المستجد، مستمر لفترة طويلة في ضوء الدراسات، وما تعلنه منظمة الصحة العالمية، لذلك علينا في إطار خطة التعايش مع الفيروس، أن يتم مراعاة جميع العاملين المتضررين، جراء إجراءات مواجهة كورونا.

وأضاف وهب الله، لـ"الوطن"، لابد أن تشمل خطة التعايش التي تضعها الدولة، وضع العاملين المتضررين من استمرار غلق منشآت العمل الخاصة بهم، مثل العاملين بالمقاهي والأندية والصالات الرياضية والجيم، وجميع المؤسسات المستمرة في الغلق، وفقًا للمرحلة الأولى من خطة التعايش في إطار مواجهة فيروس كورونا بعد العيد، التى أعلنت عنها وزارة الصحة.

وتابع: يجب أن تتضمن خطة التعايش رؤى أطراف العمل في مصر، المتمثلة في الحكومة واتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد العمال، وذلك من أجل خروج خطة تعايش دقيقة.

وأكد الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أنه لابد من تكاتف الجميع في أزمة كورونا، فالدولة لن تقوم بكل شيء بمفردها، فعلى أصحاب الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى، القيام بدورهم في تلك الأزمة التي اجتاحت العالم وأثرت على الاقتصاد العالمي.