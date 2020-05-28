مدبولي يوجّه بمتابعة مخزون المستلزمات والأجهزة الطبية بالمستشفيات

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة المتابعة المستمرة لمخزون المستلزمات والأجهزة الطبية بمستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي، بما يضمن توافرها بالكميات المطلوبة وفي الوقت المناسب للمستشفيات كافة على مستوى الجمهورية.

وكلف مدبولي، خلال اجتماعه اليوم مع المجموعة الطبية لمواجهة الفيروس لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها جهات الدولة، اللواء بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بمتابعة هذا الملف، والتأكد من وجود رصيد ومخزون كاف ومستمر من المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.