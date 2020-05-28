محافظ بني سويف لأبناء سائق "الإسعاف" ضحية كورونا: والدكم شهيد

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، أسرة سائق الإسعاف شعبان عبدالعال محمد عبدالفتاح، ابن قرية سدمنت الجبل مركز أهناسيا، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا،أثناء عمله بمحافظة الجيزة.

والتقى محافظ بني سويف زوجة المواطن وأبنائه الأربعة في حضور الدكتور إسلام عسًاف مدير فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، حيث قدم واجب العزاء للأسرة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

ووجه المحافظ حديثه لأبناء المواطن، قائلا: "والدكم شهيد ضحى بنفسه أثناء أداء واجبه بدافع وطني وإنساني".

واطمأن المحافظ على أحوال الأسرة، مؤكدا أن باب مكتبه مفتوح لهم، مشيرا إلى أن الدولة لا تنسى تضحيات أبنائها المخلصين، مضيفا: "رجال الإسعاف هم جنود الصف الأول في جيش مصر الأبيض لمجابهة فيروس كورونا المستجد".

وأشار محافظ بني سويف إلى أنه من خلال التنسيق مع رئيس هيئة الإسعاف، يجري دراسة مقترح لإمكانية إطلاق اسم المواطن على وحدة إسعاف، تخليدا لذكراه وتقديرا لتضحيته.